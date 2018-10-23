Подробности жуткого происшествия с фанатами ЦСКА в римском метро

В Министерстве иностранных дел России в подробностях рассказали об инциденте в метро Рима, в результате которого пострадали российские болельщики. В больницах после происшествия на эскалаторе оказались 30 человек, семеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Посольство России в Италии открыло горячую линию для близких пострадавших: +393802652769. Местная полиция начала расследование по факту случившегося. Фанаты ЦСКА объявили сбор средств для оказания помощи, передает Telegram-канал LifeShot.
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