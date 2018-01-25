Москвич 9 лет насиловал собственную дочь

В столице задержан 53‐летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании своей 17-летней дочери. Как установили следователи, москвич насиловал своего ребенка в течении девяти лет, передает "360".

Отмечается, что отец пользовался малолетним возрастом и беспомощностью девочки, оказывал на нее постоянное психологическое давление, запугивал и заставлял молчать. Возбуждено уголовное дело.