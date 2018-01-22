Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео

В Сети появилась запись лобового столкновения двух автомобилей в Таиланде, в результате которого погибли две наши соотечественницы. ДТП произошло 21 января в курортном районе Чернгталай острова Пхукет.

На кадрах ролика, опубликованного Khaosod TV, видно, как на дорогу медленно выезжает микроавтобус. Он останавливается, а в него врезается вылетевший на встречную полосу белый Nissan Almera.

В легковом автомобиле находились две россиянки 67 и 68 лет – они погибли. По данным местной полиции, туристки прибыли на Пхукет 23 декабря 2017 года и жили на вилле. Водитель микроавтобуса серьезных ранений не получил.