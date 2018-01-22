При тушении пожара в Москве найдены три тела

В ночь на 22 января в квартире на втором этаже дома №13 в Стрельбищенском переулке в центре Москвы произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб столицы спасли пятерых человек, среди которых был ребенок. Из здания эвакуировали 12 человек. При тушении пожара были обнаружена тела трех человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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