Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник

Трагически оборвалась жизнь маленькой Камиллы из Торонто (Канада). Она погибла в ДТП.

Малышке диагностировали онкологическое заболевание, когда ей было два года. После трехлетней борьбы с раком недуг отступил, но все же ее настиг злой рок: год спустя Камиллу сбил пустой автомобиль.

По словам близких ребенка, по своему характеру девочка была бойцом. Лечение от рака проходило очень тяжело: оно включало операции на почках и легких, а также курсы химиотерапии. Только в сентябре 2017 года Камилла излечилась и пошла в детский сад.

Трагедия произошла 15 января, когда малышка вместе с отцом Амилькаром вышла из детсада. Они уже собирались сесть в свою машину, когда на них поехал внедорожник без водителя, сообщает Toronto Sun. В результате девочка и мужчина оказались зажатыми между машинами, пока им на помощь не пришли свидетели ДТП.

Пострадавших срочно доставили в больницу. Отец Камиллы получил лишь незначительные травмы, а вот у девочки оказались поврежденными почти все внутренние органы. Ребенок скончался в тот же день. Полиция расследует обстоятельства смерти Камиллы.

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