Пьяный россиянин погиб под колесами автомобиля на Шри-Ланке

На Шри-Ланке два туриста из России попали в ДТП. Авария произошла в населенном пункте Камбурупития. Два путешественника ехали по дороге на велосипедах, когда их сбил автомобиль, передает РИА ФАН.

Один турист погиб, второй находится в больнице. По данным "Газеты.ru", оба россиянина были пьяны. ДТП случилось неподалеку от города Велигама.