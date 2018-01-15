На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП

Ранним утром 15 января на Киевском шоссе под Москвой произошла авария с участием трех автомобилей – ВАЗ, Opel и Mercedes, передает телеканал "360". Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, водитель внедорожника вылетел на встречную полосу и протаранил LADA Priora. Водитель легковушки погиб. Также сообщается о трех пострадавших.
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