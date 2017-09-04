В Москве из-за пожара эвакуировали школу

На востоке Москвы днем 4 сентября загорелась школа №400. Пожар случился в столовой, по предварительным данным, вспыхнул кабель.
Из здания были эвакуированы 265 человек, передает РИА Новости. Пожарным удалось справиться с огнем, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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