Туристка из Германии умерла на территории Московского Кремля

Во время прогулки по территории Московского Кремля 56-летней гражданке Германии внезапно стало плохо, передает сетевое издание m24.ru. В машине скорой помощи туристка скончалась.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Женщина вместе с супругом проживала на круизном теплоходе "Чехов", который прибыл в Москву из Санкт-Петербурга.
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