Машина протаранила магазин в Мадриде

Автомобиль въехал в продуктовый магазин в Мадриде, передает Life.ru. Сообщается, что в результате погиб трехлетний ребенок. Травмы различной степени тяжести получила 11-летняя девочка, двое мужчин и женщина. Причины ДТП не установлена. Сообщается, что за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек.