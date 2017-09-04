Машина протаранила магазин в Мадриде

Автомобиль въехал в продуктовый магазин в Мадриде, передает Life.ru. Сообщается, что в результате погиб трехлетний ребенок. Травмы различной степени тяжести получила 11-летняя девочка, двое мужчин и женщина. Причины ДТП не установлена. Сообщается, что за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек.
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