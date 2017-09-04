Известного рэпера доставили в больницу с приступом

Известный рэпер Лил Уэйн был обнаружен без сознания в гостиничном номере в Чикаго, передает Life.ru. Перед этим у него случился эпилептический приступ.
Музыканта забрала скорая помощь, но в больнице у него случился новый приступ. Врачи рекомендовали Уэйну отдохнуть несколько дней. Один из концертов рэпера в Лас-Вегасе был отменен.
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