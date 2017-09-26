Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции

В Сети появился ролик, в котором персонал турецкого отеля избивает российских туристов. По словам одного из очевидцев, пострадавшие туристы вели себя очень прилично и не были замечены пьяными.

По предварительным данным, причиной конфликта стало недовольство отдыхающих гостиничным обслуживанием. Как рассказали очевидцы, компания россиян хотела подать жалобу на грубое отношение бармена, передает РЕН ТВ.

По всей видимости, администрация не стала выслушивать туристов, после чего развязалась драка. По словам отдыхавшей в том же отеле женщины, ни у нее, ни у ее мужа проблем с персоналом не было.

"Касательно ситуации, которая произошла 24 сентября в отеле, а именно о конфликте персонала, официантов, бармена отеля с туристами могу сказать следующее: на видео человек, который принимает участие в драке — светлый, в черной футболке, — не является барменом или официантом. Это шеф анимации отеля", – рассказала Анна.

По словам туристки, пострадавших в драке молодых людей она неоднократно видела в гостинице. Она подчеркнула, что эти парни отдыхали вместе с девушками и вели себя очень пристойно. Также она не видела, чтобы ребята употребляли спиртное. По мнению Анны, сотрудникам отеля нельзя было столь агрессивно реагировать на претензии отдыхающих.

Ранее в Сети появилось видео драки в одном из отелей Турции. Судя по записи, опубликованной на телеканале РЕН ТВ, сотрудники гостиницы жестоко избили россиян. Потасовка началась во дворе гостиницы, а продолжилась в холле. Очевидцы были изрядно напуганы агрессивным напором турок.