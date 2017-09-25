Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи

Видеоблогер Арслан Валеев прославился благодаря паблику о больших диких кошках BobCat ТВ и каналу о змеях и прочих рептилиях "Экзотриум". Укус ядовитого гада он получил в прямом эфире. Известно, что незадолго до передачи он поссорился с женой.

Укус черной мамбы смертелен для человека, если вовремя не ввести антидот. Змея напала на Арслана Валеева в прямом эфире, пишет МК.

В ночь на 23 сентября блогер рассказывал о черной мамбе, и в какой-то момент она укусила ведущего. Смотревшие онлайн-трансляцию подписчики вызвали скорую помощь. Врачи отвезли Арслана в больницу в критическом состоянии. Медики сделали все возможное, но спасти натуралиста не удалось.

Сообщается, что размолвка Валеева с бывшей супругой привела блогера в сильное расстройство. Он ревновал девушку, однажды даже якобы поднял на нее руку (так, во всяком случае, она утверждает, в качестве доказательства показывая медицинские документы). Позже Арслан опубликовал в одной из своих групп публичное обращение к Екатерине Пятыжкиной, где попросил у нее прощения за все сделанное.

"Перед тобой уже не раз извинялся. Извинился и публично. Перед публикой тоже извиняюсь, я не робот для уборки за животными и генерации видео, я человек, довольно слабый характером, какой есть", – написал блогер накануне своей гибели в эфире.

Бессменный телеведущий программы "В мире животных", биолог Николай Дроздов прокомментировал трагедию. По его словам, в прямом эфире внимание притупляется, а черная мамба – змея быстрая и беспощадная, сообщает РЕН ТВ.

"В прямом эфире теряется внимание, отвлекаешься на съемку. Очень опасно. Меня единственный раз укусила змея, на съемке гадюка была, пролежал в больнице. В эфир лучше со змеями не выступать. Мамба – очень ловкая и быстрая, кусает мгновенно", – заявил Дроздов.