Чудовищные подробности убийства хоккеиста в Москве

Соседка погибшего хоккеиста рассказала подробности убийства. Она считает, что дочка покойного зарезала своего отца и долго прятала тело в квартире.

В сентябре в Москве было найдено тело чемпиона Советского Союза по хоккею, 78-летнего Виктора Толмачева. Причиной смерти стали колото-резаные ранения. Его ударили ножом минимум семь раз. В убийстве подозревают дочь бывшего чемпиона, которую он сам попросил пожить у него, когда почувствовал себя плохо.

Журналистам удалось поговорить с соседкой покойного. По словам женщины, первые подозрения в том, что спортсмена уже нет в живых, появились у нее в начале августа – она перестала встречать мужчину на лестничной клетке и ни разу не видела, как Толмачев выходил из дома. Следующим поводом для беспокойства стал ужасный запах, распространявшийся по подъезду. Сначала жильцы дома решили, что где-то в подвале умерла собака. Однако приехавшие сотрудники ЖЭКа не нашли трупа. Несмотря на это, запах продолжал распространяться по лестничной клетке.



В итоге бывшая жена Толмачева забила тревогу, после того как несколько недель не могла выйти с ним на связь. Женщина позвонила участковому, который и пришел на проверку в квартиру покойного. Дверь ему открыла дочка хоккеиста. Она пыталась не пустить полицейского внутрь, но тот, почувствовав запах мертвого тела, оттолкнул ее и зашел в квартиру.

Все окна и балконная дверь были открыты, а в комнате лежало тело покойного, завернутое в полиэтилен и тряпье, рассказывает соседка. Она утверждает, что хоккеист никогда не открывал балкон – боялся сквозняков. Но убийца пыталась не допустить разложения тела спортсмена и хотела скрыть запах. Когда труп был обнаружен, по нему уже ползали опарыши. Тело пролежало в квартире несколько недель.

По словам соседей и знакомых Толмачева, в старости легендарный хоккеист начал испытывать проблемы со здоровьем. Он попросил свою дочь и внучку поухаживать за ним. "Поухаживайте, говорит, за мной. Ваша квартира будет. Он внучку и дочку прописал. Дочь здесь жила, а внучка почти каждый день приходила", – вспоминает друг убитого.

