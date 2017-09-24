Профессиональный атлет погиб после любительского поединка

В Сингапуре в рамках Азиатского бойцовского чемпионата (AFC) состоялся любительский бой между видеоблогером Стивеном Лимом и президентом Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма (WBPF) Прадипом Субраманианом. Последний был госпитализирован сразу после схватки и умер в больнице.

Видеоблогер Стивен Лим должен был встретиться на ринге с другим непрофессиональным бойцом – певцом Сильвестером Симом. тот, однако, не смог принять участия в поединке из-за проблем со страховкой. Тогда, несмотря на крайне небольшой опыт в боях по правилам муай-тай, выйти на ринг вызвался президент Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма Прадип Субраманиан.

Для всех зрителей было очевидно, что оба соперника являются бойцами-любителями и находятся не в самой лучшей спортивной форме. Они оба наносили беспорядочные удары и пропускали прямые попадания в голову. Однако Прадип Субраманиан показал себя лучше, ему даже удалось повалить Стивена Лима.

Однако затем атлет стал уставать и в какой-то момент, пропустив один из ударов Лима, упал на настил. Ему удалось подняться и самостоятельно отойти к канатам. Затем он облокотился на угол ринга и упал. Бригада медиков немедленно вынесла пострадавшего из зала. Стивен Лим был объявлен победителем.

Тем же вечером Прадип Субраманиан скончался в больнице. "Мы находимся в тесном контакте с медицинским персоналом в больнице, чтобы выяснить причину смерти Субраманиана", – цитирует "Газета.ru" релиз организаторов шоу по боевым искусствам.

Узнав о трагической судьбе своего оппонента Стивен Лим удалил радостный пост, в котором празднует победу, и присоединился к соболезнованиям. "Я чувствую себя опустошенным", – признался он.