В Москве обстреляли пассажирский автобус

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял автобус. У транспортного средства было повреждено левое боковое стекло.

В результате происшествия никто не пострадал, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Главное управление МВД России по столице. Полиция разыскивает злоумышленника.