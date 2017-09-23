В Москве обстреляли пассажирский автобус

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял автобус. У транспортного средства было повреждено левое боковое стекло.
В результате происшествия никто не пострадал, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Главное управление МВД России по столице. Полиция разыскивает злоумышленника.
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