В сквере на востоке Москвы найден труп мужчины

В столичном районе Гольяново, на Хабаровской улице, обнаружен мертвым мужчина. Тело лежало в сквере, передает агентство "Москва".

Погибшему на вид 55-60 лет. К моменту обнаружения мужчина был мертв несколько часов. Причина смерти устанавливается, тело отправили в морг. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.