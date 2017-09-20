В сквере на востоке Москвы найден труп мужчины

В столичном районе Гольяново, на Хабаровской улице, обнаружен мертвым мужчина. Тело лежало в сквере, передает агентство "Москва".
Погибшему на вид 55-60 лет. К моменту обнаружения мужчина был мертв несколько часов. Причина смерти устанавливается, тело отправили в морг. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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