Белорус вторгся в Литву в погоне за грибом

Белорусские пограничники проводят проверку по факту нарушения границы местным жителем, который зашел на территорию Литвы примерно на 2,5 метра, передает РИА Новости. Сообщается, что мужчина проник на территорию соседнего государства, чтобы срезать там гриб. Примечательно, что на "охоту" за грибами нарушитель надел камуфляж, поэтому литовские пограничники изначально приняли его за белорусского коллегу, сознательно нарушившего границы двух стран.