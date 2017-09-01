В движении поездов на МЦК случился сбой

В столице днем 1 сентября произошел сбой в движении поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке. Технические неполадки были зафиксированы на участке между станциями "Автозаводская" и "Кутузовская".
Специалистам удалось быстро восстановить движение. МЦК работает в штатном режиме, передает агентство городских новостей "Москва".
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