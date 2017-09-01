Байкер перекрыл шоссе ради спасения жизни
Мотоциклист остановил поток машин на Можайском шоссе в Подмосковье и стал уговаривать молодого человека уйти с моста. "Спускайся! Не делай этого, иди сюда! Пойдем поговорим! Я тебя прокачу", – убеждал он парня. Юноша прислушался к доводам байкера и спустился с опасного участка.
Мотоциклист поговорил с парнем, пока они дожидались скорой. Он узнал, что тот ехал автостопом на похороны матери, и у него случился нервный срыв. Сейчас с юношей все хорошо.
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