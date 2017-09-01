Байкер перекрыл шоссе ради спасения жизни

В Сеть попало видео, демонстрирующее, как байкер спас человека. Мотоциклист увидел юношу, который стоял на краю моста. Испугавшись за жизнь парня, он не смог проехать мимо.

Мотоциклист остановил поток машин на Можайском шоссе в Подмосковье и стал уговаривать молодого человека уйти с моста. "Спускайся! Не делай этого, иди сюда! Пойдем поговорим! Я тебя прокачу", – убеждал он парня. Юноша прислушался к доводам байкера и спустился с опасного участка.

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Мотоциклист поговорил с парнем, пока они дожидались скорой. Он узнал, что тот ехал автостопом на похороны матери, и у него случился нервный срыв. Сейчас с юношей все хорошо.