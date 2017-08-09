Посетитель "Макдональдс" избил работника за медлительность
Посчитав, что ему слишком долго готовят картофель-фри, посетитель рассвирепел, сорвал с себя одежду, перепрыгнул через стойку и принялся раздавать тумаки. Инцидент попал на камеру очевидца, который тут же опубликовал в Facebook видеокурс воспитания медлительных официантов.
Свои действия коуч сопровождал бранью. Впрочем, все закончилось вполне ожидаемо: мотивацию сотрудников ресторана быстрого питания голодным бизнес-тренером прервали прибывшие по вызову копы.
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