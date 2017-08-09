Зачем художница напоила гостей менструальной кровью

Эксперт прокомментировал перфоманс художницы Полины Музыки, напоившей гостей своими месячными. По мнению эксперта, назвать себя художником и начать пропагандировать свое так называемое творчество с помощью соцсетей может любой.

"Ни к перформансам, ни к концептуальному искусству эта ситуация никакого отношения не имеет. Цель концептуализма – передать идею, это искусство обращается не к эмоциональному восприятию изображения, а к его интеллектуальному осмыслению, – цитирует эксперта Андрея Белого газета "Московский комсомолец".



По его мнению, с натяжкой произошедшее можно назвать перфомансом. Налицо главные составляющие: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. Больше никакого сходства с искусством в этом нет.

"Люди считают, что достаточно сделать что-то эпатажное – измазать стены дерьмом или нарисовать огромный половой орган – и это уже позволяет им встать в ряды художников. Мы никогда не назовем картиной изображение на холсте, если оно лишено композиции, колористического решения, мысли", – комментирует Андрей Белый.

По словам эксперта, после перфоманса Музыки ему очень обидно за жанр. На самом деле произошедшее лишено какой бы то ни было смысловой наполненности и не является искусством.

Напомним, московская художница Полина Музыка подготовила гостям своей выставки неприятный сюрприз. В предложенное гостям вино Полина добавила собственные месячные. Проект не вызвал ничего, кроме отвращения: некоторых гостей вырвало. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин предупредил, что есть вероятность – хоть и незначительная – так заразиться ВИЧ. "Теоретически такое возможно, но здесь имеет значение множество нюансов. Ни одного подобного случая в мире зарегистрировано не было", – заверил эксперт.