Отель в центре Риги атаковали вооруженные люди

В гостиницу Hotel Garden Palace, которая расположена в центре Риги, ворвались вооруженные люди. Как рассказал глава правления отеля Улдис Скудра, неизвестные зашли в один из номеров, запретили находящейся там женщине одеться, выгнали ее на улицу, а вещи выставили за территорию отеля, передает RT.
При этом злоумышленники отобрали у гостьи документы и телефон. Однако представители отеля успели вызвать полицию.
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