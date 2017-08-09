Отель в центре Риги атаковали вооруженные люди

В гостиницу Hotel Garden Palace, которая расположена в центре Риги, ворвались вооруженные люди. Как рассказал глава правления отеля Улдис Скудра, неизвестные зашли в один из номеров, запретили находящейся там женщине одеться, выгнали ее на улицу, а вещи выставили за территорию отеля, передает RT.

При этом злоумышленники отобрали у гостьи документы и телефон. Однако представители отеля успели вызвать полицию.

В настоящее время закрыты принадлежащие гостинице кафе, в помещениях находятся правоохранители.





По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, причиной нападения стал гражданско-правовой спор между арендатором и владельцем. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.