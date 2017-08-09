Умер замминистра по делам Северного Кавказа

В России скончался заместитель министра по делам Северного Кавказа Андрей Резников. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

"Память об Андрее Владимировиче Резникове навсегда останется в наших сердцах. Его уход – невосполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег", – сообщили в пресс-службе ведомства. Прощание с Резниковым состоится 11 августа в 11:00 мск на Троекуровском кладбище.

