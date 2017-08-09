В пригороде Парижа неизвестный протаранил толпу военных

В парижском пригороде Леваллуа-Перре преступник на автомобиле совершил наезд на военнослужащих. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Полиция предполагает, что нападение было преднамеренным, передает газета "Известия". Известно, что водитель автомобиля следил за военными около казармы. Расследование происшествия продолжается.
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