В пригороде Парижа неизвестный протаранил толпу военных

В парижском пригороде Леваллуа-Перре преступник на автомобиле совершил наезд на военнослужащих. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Полиция предполагает, что нападение было преднамеренным, передает газета "Известия". Известно, что водитель автомобиля следил за военными около казармы. Расследование происшествия продолжается.