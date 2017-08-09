В Москве отравившимися алкоголем детьми займутся следователи

Столичное управление Следственного комитета начало проверку по факту отравления детей алкоголем. Четверо подростков в результате происшествия оказались в реанимации.
Правоохранителям предстоит выяснить, где они купили алкоголь, передает НТВ.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Раскрыт секрет гармонии в спальне певицы и ее молодого мужа
Столкнулись сразу четыре автомобиля
Как выяснилось, бизнесмен пока не намерен официально расторгать брак
Участник программы "Однажды в России" сделал предложение руки и сердца весьма оригинально