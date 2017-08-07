В Москве у стадиона "Открытие Арена" изрезали мужчину

На северо-западе Москвы неизвестный с ножом напал на гражданина Армении. Инцидент произошел у стадиона "Открытие Арена". Пострадавший госпитализирован с ранением живота, передает "Газета.ру".
По предварительным данным, между потерпевшим и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого последний избил гражданина Армении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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