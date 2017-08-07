Студента-китайца ограбили в центре Москвы

В центре столицы ограбили 24-летнего гражданина Китая, который учится в МГУ имени Ломоносова. Об инциденте рассказал пострадавший, передает агентство "Москва". По словам студента, на улице 1905 года неизвестный разбил стекло в его автомобиле Mercedes и похитил из салона сумку, в которой находилось 4,6 тысячи юаней (примерно 41 тысяча рублей).



