В Москве грабители с ножом напали на аптеку

Двое злоумышленников ворвались в аптеку на улице Красного Маяка на юге Москвы и, угрожая фармацевту предметом, похожим на нож, забрали из кассы наличные деньги, после чего скрылись, передает сетевое издание m24.ru. Добычей налетчиков стали десять тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.
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