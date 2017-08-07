Олимпийская чемпионка умерла после длительной болезни

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Бетти Катберт ушла из жизни в возрасте 79 лет, передает "Газета.ru". Известно, что спортсменка продолжительное время боролась с рассеянным склерозом. Бетти Катберт завоевала золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 метров на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. Еще раз на вершину олимпийского пьедестала она взошла в 1964 году в Токио за победу в беге на 400 метров. Она была единственным спортсменом, которому удалось выиграть золото на всех дистанциях – 100, 200 и 400 метров.