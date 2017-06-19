В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током

В центре Москвы 28-летний сотрудник магазина Louis Vuitton получил сильный удар током. Инцидент произошел в ГУМе, передает Life.ru.

По предварительным данным, продавец забрался на стремянку, чтобы поставить сумку на верхнюю полку, и схватился за неисправный провод. От удара током он потерял сознание и упал с высоты 2,5 метра. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.