В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током

В центре Москвы 28-летний сотрудник магазина Louis Vuitton получил сильный удар током. Инцидент произошел в ГУМе, передает Life.ru.
По предварительным данным, продавец забрался на стремянку, чтобы поставить сумку на верхнюю полку, и схватился за неисправный провод. От удара током он потерял сознание и упал с высоты 2,5 метра. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
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