В Бразилии утонуло судно с десятками пассажиров

У берегов штата Пара на севере Бразилии затонула лодка, на борту которой находилось 70 пассажиров, передает "Газета.ru". Сообщается, что 25 человек были найдены живыми. Еще по меньшей мере семь человек были признаны погибшими. Среди жертв крушения есть двое детей. Судьба остальных пассажиров устанавливается. На месте происшествия работают спасатели и полиция.
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