В Москве в пруду нашли тело школьника

В Очаковском пруду в Москве было обнаружено тело юноши. По предварительным данным, подросток пытался переплыть водоем, не обратив внимание на табличку "Купаться запрещено".

Признаки насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружены, передает столичное управление Следственного комитета России. По факту случившегося проводится проверка.