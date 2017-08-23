На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП

Утром 23 августа на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена произошел сбой в движении поездов. Вход на станцию "Выхино" был временно ограничен.
Специалисты заподозрили, что не работает один из светофоров. Интервал движения составов временно увеличен. Руководство Московского метрополитена просит пассажиров воспользоваться другими станциями подземки, передает сетевое издание m24.ru.
7:35 Таганско-Краснопресненская линия. Движение на южном участке постепенно вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 августа 2017 г.
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