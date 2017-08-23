Посол России в Судане найден мeртвым в своей резиденции

Посол России в Судане найден мертвым в резиденции в Хартуме, сообщает Al Arabiya. Подробности происшествия пока неизвестны.

В посольстве России в Судане подтвердили смерть российского посла Миргаяса Ширинского. "Миргаяс Миргаясович был обнаружен с признаками острого сердечного приступа", – сообщил пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью дипломата. В ведомстве отметили, что Ширинский "прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами".

В настоящее время проводятся все необходимые процедуры. В течение ближайших дней будет решаться вопрос об отправке тела на родину. Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.

