Посол России в Судане найден мeртвым в своей резиденции

В посольстве России в Судане подтвердили смерть российского посла Миргаяса Ширинского. "Миргаяс Миргаясович был обнаружен с признаками острого сердечного приступа", – сообщил пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью дипломата. В ведомстве отметили, что Ширинский "прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами".
#BREAKING: #Sudan: The body of the #Russian ambassador was found at his home in #Khartoum pic.twitter.com/poNs9yVmtS– Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 августа 2017 г.
В настоящее время проводятся все необходимые процедуры. В течение
ближайших дней будет решаться вопрос об отправке тела на родину.
Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.
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