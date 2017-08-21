В Москве именитого спортсмена обвинили в краже драгоценностей

Пятикратный чемпион СССР по спортивной гимнастике Александр Чернозубов обвинен в краже. У московского "короля ювелиров", директора Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергея Коломийцева недостача ювелирки на 10 миллионов.

С заявлением в полицию обратился директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев, носящий неформальный титул "короля ювелиров". Согласно его обращению, пятикратный чемпион СССР по спортивной гимнастике, глава Национального фонда развития массового спорта Александр Чернозубов взял у него и не вернул шесть произведений ювелирного искусства. Рыночная цена изделий превышает десять миллионов рублей.

"Осенью 2016 года глава фонда стал проявлять интерес к искусству и начал активно посещать наши выставки. Через некоторое время мы познакомились, и он предложил мне организовать закрытую выставку без права продажи экспонатов. Я конечно же согласился... Созерцать произведения искусства собрались известные политики, бизнесмены, спортсмены, артисты и другие медийные личности. Также среди гостей были уважаемые люди из Италии", – рассказал пострадавший король, сообщает МК.



По его словам, у Чернозубова возникла идея воспользоваться личными связями и организовать подобный показ в Италии. Но для гарантированного успеха требовалось продемонстрировать произведения искусства вживую.

"Он взял у меня шесть изделий. В одном из элитных часовых магазинов на Кутузовском проспекте, где на реализации находились изделия, я передал их Чернозубову. Все они изготовлены мной, так как чужие произведения я дать не мог", – продолжил рассказ Коломийцев.

Но у Чернозубова что-то не получилось с выставкой. По словам пострадавшего, глава Национального фонда развития массового спорта до сих пор обещает отдать взятые для портфолио украшения.

Когда делу был дан официальный ход, между Коломийцевым и Чернозубовым состоялась очная ставка. Все изложенное в заявлении пострадавшего подтвердилось. Вскоре полицейские нашли два изделия – две трости из африканского дерева со вставками из серебра и рубина. Местонахождение остальных изделий на общую сумму более чем в десять миллионов рублей до сих пор неизвестно.