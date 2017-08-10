В Домодедово пассажир проглотил 14 миллионов

Сотрудники Домодедовской таможни и Центральной оперативной таможни предотвратили контрабанду бриллиантов в Израиль на сумму более 14 миллионов рублей. Драгоценности гонец вез внутри собственного тела.

В ходе проведения личного досмотра гражданина Израиля, 58 лет, сотрудники Домодедовскойтаможни обнаружили скрытый внутриполостным способом полиэтиленовый сверток, в котором было спрятано 17 прозрачных камней. Перед тем пассажир рейса Москва – Тель-Авив проследовал по "зеленому коридору", тем самым задекларировав, что у него нет представляющего интерес для таможенников багажа.

"Согласно заключению эксперта, обнаруженные внутри гражданина Израиля камни – это бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки: круглая, "принцесса", "овал", "триллиант", "сердце", "изумруд". В своем объяснении гражданин заявил, что покупал бриллианты в течение года в разных ломбардах Москвы и вез их в качестве подарков для членов семьи", – сообщает федеральная таможенная служба.

Были проведены неотложные следственные действия. В ходе обыска, проведенного в московской квартире контрабандиста, в специально оборудованном тайнике были обнаружены несколько десятков крупных бриллиантов, более 340 тысяч долларов США наличными, а также специальные приспособления для контрабандного провоза драгоценных камней.

Возбуждено уголовное дело. Контрабандисту грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.