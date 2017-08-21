Пассажир выжил после падения под поезд в московском метро

На станции метро "Свиблово" мужчина упал на рельсы перед пребывающим поездом. Пассажир остался жив. В настоящее время он госпитализирован с травмами, передает агентство "Москва".
По словам очевидцев, падение на жесткий путь случилось по инициативе самого пассажира. Из-за инцидента на участке Калужско-Рижской линии наблюдался сбой в движении поездов, сообщает сетевое издание m24.ru.
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