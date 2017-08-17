В офисе голландского радио захвачены заложники

В городе Хилверсюм в Нидерландах неизвестный захватил в заложники сотрудников радиостанции 3FM. Пробравшийся в офис злоумышленник угрожает им ножом, сообщает "Газета.ru".
Здание оцепили полицейские. Подробности происшествия выясняются.
#BREAKING: possible hostage situation Dutch Mediapark in Hilversum, Netherland - @NOS pic.twitter.com/QXUfYG76cM— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 17 августа 2017 г.
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