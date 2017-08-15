Звезду сериала "След" обокрали в Москве

В Новой Москве обокрали известного актера Альбера Мелик-Пашаева. Воры пробрались в квартиру звезды сериала "След".

Артист лишился электронного скейтборда, двух овечьих шкур и рюкзака. Мелик-Пашаев подозревает, что его обокрали рабочие, которых он выгнал из квартиры из-за некачественно выполненных ремонтных работ, передает "Московский комсомолец".