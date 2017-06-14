Тайна бриллиантов Людмилы Зыкиной

Уже восемь лет, как не стало легендарной российской певицы Людмилы Зыкиной, а в вопросе ее пропавших драгоценностей так и не поставлена точка. По данным экспертов, артистка оставила эксклюзивные украшения на сумму около 163 миллионов рублей.

Помимо этого у Зыкиной была недвижимость: квартира на Котельнической набережной, загородный дом в Михалево и дача в Архангельском. Детей у Людмилы Георгиевны не было, завещание она не составила, а потому ее официальными наследниками стали племянники. Екатерина, Георгий и Сергей Зыкины – дети сводного брата певицы Александра.

И если дома и квартиру поделить оказалось просто, то с драгоценностями возникла проблема. Через какое-то время после смерти певицы украшения пропали. В 2010 году полиция обнаружила их у помощницы Зыкиной Татьяны Свинковой.

По словам женщины, Людмила Георгиевна просила поставить ей памятник на деньги, полученные от продажи драгоценностей. Однако просьба артистки не была зафиксирована официально, а Свинкова не могла распоряжаться наследством.

В 2012 году на могиле певицы действительно был установлен роскошный монумент, однако, как оказалось, родные и помощница артистки тут ни при чем. Средства на него выделил Дом Людмилы Зыкиной, сообщает "Собеседник".

Деньги жертвовали многочисленные друзья и коллеги Людмилы Георгиевны. А украшения полиция передала на ответственное хранение одному из наследников, Сергею Зыкину. После этого драгоценности попытались незаконно продать на аукционе, а затем среди племянников певицы начался раздор.

Екатерина написала на Сергея заявление в полицию, обвинив его в похищении украшений. По последним данным, дело о наследстве приостановлено "за неустановлением лица, совершившего преступление", и передано в архив.

Сейчас адвокат Сергея Зыкина утверждает, что драгоценности и недвижимость наследники поделили между собой в равных долях. При этом, как именно они распорядились уникальными украшениями певицы, не уточняется.