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Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет

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В Москве в возрасте 56 лет скончался актер Виктор Кинах, передает НТВ. Причина его смерти не сообщается.

Последние 20 лет Кинах служил в Театре имени Станиславского. Зрителям он запомнился по роли Царя-батюшки из "Царевны-лягушки", Швондера из "Собачьего сердца", Фарлафа из "Мучеников любви", Демокоса из "Троянской войны". 

20 июля 2017, 08:06

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