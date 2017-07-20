Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет

В Москве в возрасте 56 лет скончался актер Виктор Кинах, передает НТВ. Причина его смерти не сообщается.

Последние 20 лет Кинах служил в Театре имени Станиславского. Зрителям он запомнился по роли Царя-батюшки из "Царевны-лягушки", Швондера из "Собачьего сердца", Фарлафа из "Мучеников любви", Демокоса из "Троянской войны".

