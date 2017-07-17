В Москве скончалась известная скрипачка

Умерла профессор кафедры скрипки Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженный деятель искусств России Майя Глезарова. Ей было 92 года, передает НСН.

Прощание с выдающейся скрипачкой состоится в среду, 19 июля 2017 года в Городской клинической больнице имени Пирогова. похоронят Глезарову на Хованском кладбище.

На протяжении нескольких десятилетий Майя Глезарова преподавала в консерватории. Среди ее учеников – Наталья Боярская, Михаил Копельман, Владимир Иванов, Марина Кесельман, Татьяна Самуил, Марьяна Осипова и Иван Почекин.

