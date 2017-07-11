В гостинице на востоке Москвы произошел пожар

В пристроенной к гостиничному комплексу "Измайлово" пекарне на Измайловском шоссе на востоке столицы произошло возгорание, сообщает агентство городских новостей "Москва". Из помещения были эвакуированы шесть человек.
"В 09:51 пожар локализован на площади около 30 квадратных метров, ликвидация продолжается", – отметили в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. По предварительным данным, горит оборудование.
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