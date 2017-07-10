"Царь" ломился в Кремль ради знакомства с Путиным

На Красной площади 60-летний мужчина устроил дебош. Пенсионер размахивал руками, что-то громко выкрикивал. К пожилому мужчине подошли сотрудники Федеральной службы охраны. Им пенсионер заявил, что является царем, и пришел на главную площадь России, чтобы познакомиться с президентом Владимиром Путиным, пишет "Московский комсомолец".

Мужчину за дебош доставили в отдел полиции, а оттуда его увезли врачи. Установлено, пенсионер состоит на учете в психиатрическом диспансере. С диагнозом "шизофрения" мужчину госпитализировали.