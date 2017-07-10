Ударом молнии убило пастуха и полторы тысячи овец

В Костанайской области Казахстана в отару ударила молния. В результате происшествия погибли пастух и полторы тысячи овец, передает НСН.

По предварительным данным, электрический разряд ударил в землю, начался пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение. В настоящее время они продолжают работать на месте трагедии.