Москвич со сломанными ребрами обвинил любовницу в побоях

В Москве безработного мужчину избила сожительница. Женщина сломала любовнику два ребра. В настоящее время он в больнице, передает Eg.Ru.

Медики установили, что москвич получил травму за две недели до госпитализации. Пострадавший рассказал о побоях правоохранителям.

В свою очередь любовница потерпевшего сообщила, что инцидент произошел во время ссоры после совместного распития алкоголя. По словам женщины, она толкнула сожителя в плечо, подчеркнув, что около двух недель назад сожитель пришел домой избитым.