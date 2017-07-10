Москвич со сломанными ребрами обвинил любовницу в побоях

В Москве безработного мужчину избила сожительница. Женщина сломала любовнику два ребра. В настоящее время он в больнице, передает Eg.Ru.
Медики установили, что москвич получил травму за две недели до госпитализации. Пострадавший рассказал о побоях правоохранителям.
В свою очередь любовница потерпевшего сообщила, что инцидент произошел во время ссоры после совместного распития алкоголя. По словам женщины, она толкнула сожителя в плечо, подчеркнув, что около двух недель назад сожитель пришел домой избитым.
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