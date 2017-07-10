Труп женщины год пролежал у кладбища в новой Москве

В поселении Роговское в 100 метрах от кладбища найден скелетированный труп женщины. Тело лежало в земле, на глубине примерно полуметра. Труп был накрыт белой простыней и полиэтиленом, передает агентство "Москва",

По данным правоохранителей, смерть женщины наступила около года назад. По факту случившегося следователи проводят проверку.