Российский футболист найден мертвым в Абхазии

В собственном доме в Гагре обнаружен мертвым уроженец Абхазии, имевший российское гражданство, Андриано Кокоскерия, передает Life.ru. О трагедии сообщила Федерация футбола Абхазии. Спортсмен оставил предсмертную записку, содержание которое пока не раскрывается.
В России футболист выступал за клубы "Краснодар", "Сахалин", "Сочи", "Энергию" из Волжского и "Океан" из Керчи. В 2016 году Кокоскерия был признан лучшим игроком чемпионата Абхазии.
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