Российский футболист найден мертвым в Абхазии

В собственном доме в Гагре обнаружен мертвым уроженец Абхазии, имевший российское гражданство, Андриано Кокоскерия, передает Life.ru. О трагедии сообщила Федерация футбола Абхазии. Спортсмен оставил предсмертную записку, содержание которое пока не раскрывается.

В России футболист выступал за клубы "Краснодар", "Сахалин", "Сочи", "Энергию" из Волжского и "Океан" из Керчи. В 2016 году Кокоскерия был признан лучшим игроком чемпионата Абхазии.

