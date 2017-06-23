В московском парке мужчина ранил ножом прохожих

На северо-востоке Москвы неадекватный мужчина, вооруженный ножом, напал на отдыхающих. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в Останкинском парке.
Злоумышленнику удалось ранить двух человек. По словам свидетелей, мужчина пытался броситься на женщину с ребенком, однако в этот момент его удалось обезвредить.
В настоящее время злоумышленник задержан. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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