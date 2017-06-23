В московском парке мужчина ранил ножом прохожих

На северо-востоке Москвы неадекватный мужчина, вооруженный ножом, напал на отдыхающих. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в Останкинском парке.

Злоумышленнику удалось ранить двух человек. По словам свидетелей, мужчина пытался броситься на женщину с ребенком, однако в этот момент его удалось обезвредить.

В настоящее время злоумышленник задержан. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.